Fra Barcelona til Rissa

For første gang blir det også et samarbeid med Trondheim Sinfonietta og Åsly skole, i form av et komponistverksted med elever fra sjuendeklasse.

Positive reaksjoner på huskonserter

Ellen Lindquist har i de siste årene organisert konserter i sitt eget hjem, og reaksjonene har vært svært positive. Siden oppstarten har Lindquist organisert konserter på forskjellige steder i Rissa.

Sesongen sparkes i gang med konsert fredag 1.september, da skal Zoco Duo fra Barcelona holde konsert på Englegalleriet.

- Jacob Cordover (klassisk gitar) og Laura Karney (obo og engelsk horn), har holdt konserter rundt om i hele verden, og har spilt inn flere plater. Vi er heldige som får høre på dem her i Rissa, sier Lindquist.

- Gled dere

Duoen skal spille et program bestående av spansk musikk og tango, samt litt nyere musikk. Det blir også verdenspremierer av to nye korte stykker, ett av den engelske komponisten Benjamin Davies, og et av Ellen Lindquist selv.

- Gled dere til en levende konsert, sier Lindquist.

Videre utover høsten blir det også konserter med Sapere Aude Guitar Duo hjemme hos Sissel Godal i Rissa, og Meleas Trio hjemme hos Finn Yngvar og Anne Mugås Benestad.