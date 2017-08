Endrer flygemønster

Fra mandag til og med fredag kommende uke vil F-16 fly i de nye buede flygemønstrene som del av undersøkelser av storfes reaksjoner på flygeaktivitet.

Flygingen utenfor de vanlige mønstrene skjer i de to normale daglige øktene med flyging på morgenen og tidlig ettermiddag.

- I framtidig flygemønster vil jagerfly ved avgang nordover gjere ein sving vestover over Hoøya og ved avgang sydover vil flya svinge rundt Garten, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Det vil ôg bli gjennomført "touch and go", samt landingsrundar på vestsida av flystasjonen knytt til landingane. Ein del avgangar vil gjerast med etterbrennar, skriver de videre.

Husdyrundersøkelser

Årsaken til bruken av de nye korridorene jagerfly skal bruke i fremtiden er gjennomføringen av husdyrsundersøkelser på utvalgte gårder.

- Det er ønskeleg at interessentar ikkje forstyrrar forkaranes arbeide desse dagane. Dei som ynsjer informasjon om undersøkinga blir oppfordra til å tek kontakt med utøvande forskarar for å avtale tid for informasjon om undersøkinga, sier Eiendomssjef ved Forsvarsbygg kampflybase Carl Oscar Pedersen til egen organisasjon.