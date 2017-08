- Selveste Morten Harket snudde seg

Juryen, som består av Morten Harket, Lene Marlin, Yosef-Wolde-Mariam og Martin «Danielle» Bjercke, hadde alle gode tilbakemeldinger å komme med, og både Harket og Mariam valgte altså å trykke på knappen.

- Helt sykt

- Det er helt sykt, veldig surrealistisk. Det sitter langt inne det at Morten Harket snudde seg, jeg kan leve på det resten av livet. Det at jeg kom videre er over all forventing, jeg tenker at det er for godt til å være sant, sier Haarberg.

Hun beskriver det som en kunstig setting å stå på scenen foran juryen.

- Det er en litt kunstig setting med tanke på innspillingen. Det er noe annet enn spillejobber, man føler seg helt naken og jeg ble ekstra nervøs. Jeg tror høyrefoten min skalv under hele opptredenen, ler Haarberg.

- "Jeg dør, jeg dør"

- Jeg tror det gikk bra, og jeg har fått mye gode tilbakemeldinger, også fra fremmede som viser sin støtte, jeg er helt overveldet og ydmyk. Jeg blir så glad over at jeg kan glede andre med sangen, lille meg, sier Haarberg.

Selv om det er ei stund siden innspillingen, så gruet Lena seg til opptaket skulle vises på skjermen.

- Jeg så det selv først i går, samtidig som resten av Norge. Jeg var spent på hvordan det var klippet sammen og hva som ble med og ikke. Jeg fikk et adrenalin-kick og pratet ganske mye, jeg tror jeg sa 30 ganger at «Jeg dør, jeg dør..», forteller hun.

- Men jeg døde ikke, da!

Det neste vi blir å se av Lena på skjermen, er en duell. Da skal mentor velge både låt og duettpartner for deltagerne.

- Det blir spennende. Etter duellen går én av oss videre, og det er mange faktorer som spiller inn, forteller Haarberg.

Håper på flere spillejobber

30 september skal Lena fremføre Daddy lessons og andre låter under en solistkonsert i Bojersalen i Rissa. Etter det blir det også i år en julekonsert, men detaljene rundt denne er fortsatt litt usikre.

På sin artistside på Facebook har Lena lagt ut en takk til alle som har sendt henne tilbakemeldinger.

- Jeg var forberedt på at det kunne komme negative tilbakemeldinger, slik det ofte kan gjøre på nett. Men det har kun vært positive tilbakemeldinger. Jeg er ydmyk og overveldet. Jeg har ikke rukket å svare alle sammen, men jeg har posta en status der jeg takker for all støtten og de gode ordene, sier Lena.

Lena er ny-utdannet fra BI, med bachelor i markedsføringsledelse. Hun jobber nå som Rådgiver i HK-Link i Trondheim.

-Hva tenker du om veien videre?

- Det er veldig uvisst med tanke på musikken. Jeg vet ikke hvordan det blir etter at jeg har vært med på The Voice, men jeg håper jo at det skal generere litt spillejobber, at det er en god markedsverdi i dette, sier hun.