Luftforsvarets musikkorps innvier storhallen

- Luftforsvarets Musikkorps legger for første gang på mange år turen til Indre Fosen og Museet Kystens Arv. Konserten er et tydelig signal om at vi ønsker å være et museum med aktiviteter utover utstillinger, samtidig er musikken skreddersydd til museet, sier museumsdirektør Magnus Skoglund.

Konserten skal holdes inne i storhallen på museet.

Innvier hallen

Luftforsvarets musikkorps skriver følgende om sin konsert:

«Luftforsvarets musikkorps blåser friskt i hornene når de som første ensemble innvier den nye utstillingshallen på Museet Kystens Arv i et vell av toner og taktslag! Musikerne i forsvarskorpset trakterer både bilhorn, pauker og nypusset messing. Med både slagverkere som solister og en dirigent som har vært profesjonell slagverker i 30 år, så

vil det gå slag i slag med humor, overraskelser og briljant musisering. Det er lenge siden Trøndelags eget forsvarskorps gjestet Stadsbygd, derfor ønsker vi både små og store velkommen til en kveldskonsert med korpsklang på Museet Kysten Arv.

Musikken vil passende nok inkludere Georg F. Händels kjente Water Music. Verket som første gang ble fremført på for ganske nøyaktig 300 år siden på Thamesen 17. july 1717 til ære for Kong Georg I ».

Luftforsvarets musikkorps

I 2018 fyller Luftforsvarets musikkorps 200 år som kulturinstitusjon i Trondheim.

Korpset er et av Forsvarets fem profesjonelle korps og viderefører en snart 200 år gammel historie med militærmusikk i Trøndelag.

Årlig gjør korpset rundt 150 opptredener, noen som fullt korps og en del med kammergrupper. Korpset er kjent for sin fleksibilitet og allsidighet.

Oppdragene til Luftforsvarets musikkorps spenner fra militære oppdrag og seremonier til å spille klassiske konserter, jazz, kammermusikk og barnehagekonserter. I tillegg samarbeider korpset med en rekke festivaler og institusjoner.

Dirigent Leif Karlsson

Leif Karlsson har en lang merittliste i svensk musikkliv. Som profesjonell slagverker var han en av grunnleggerne til den berømte slagverksensemblet Kroumata som han tilhørte i 30 år. Gruppen turnerte blant annet i 43 land.

Som dirigent har Leif Karlsson blant annet arbeidet ved Wermland Opera, Norrlandsoperans symfoniorkester, Jönköpings Sinfonietta och Bergslagens kammarsymfoniker.

Han har også vært leder i 25 år for Norrbottens Ungdomssymfoniker.