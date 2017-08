– Vi begynner med oss sjøl

Terje Bye i navnekomiteen til Åfjord kommune er klar på hvor de vil starte arbeid med felles kommunenavn for Åfjord og Roan.

Det er utnevnt en komite fra hver kommune, og disse to skal etter hvert samkjøre seg og forhåpentligvis komme fram til et felles resultat.

Fornærmet

Bye har sittet i navnekomiteen i flere år. Dens arbeidsområde har mellom annet vært navnsetting av veger og områder i kommunen. Bye ble referert av ordfører Vibeke Stjern på formøtet til Åfjord kommunestyre onsdag. Stjern sa at Bye hadde sagt at han ville ble fornærmet om de ikke fikk høve til å uttale seg.

– Jeg synes det er sjølsagt vi i komiteen får arbeide med dette. Vi kommer til å kalle sammen til et møte der vi starter arbeidet. Etter hvert skal vi få til et felles møte med Roan. Etter hvert regner jeg med at vi kommer med et forslag til formannskapet, sier Bye.

Langt arbeid

Med seg i komiteen har Bye en nestor innen lokalhistorisk arbeid i Åfjord, Helge Bueng. I tillegg sitter Torunn Dolmseth Amundal og Reidar Moen fra Stoksund i der. Sekretær har vært Trude Hårstad fra Åfjord kommune.

– Dette er ganske ferskt, så vi har ikke berammet noe møte ennå, sier Bye.

Når det gjelder navnsetting av områder i Åfjord er komiteen stort sett ferdig med sitt arbeid. Når det gjelder arbeidet med felles navn for Åfjord og Roan er Bye optimist med tanke på å få til et resultat som de kan leve med videre.

– Jeg er ikke noe redd for at vi ikke skal bli enige, sier Bye.