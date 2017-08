Idrettsdag for engasjerte seniorer

Refsnes er til daglig leder for heimetjeneste i Åfjord kommune. Idrettsdagen blir arrangert den 30 august på kunstgrasbanen ved Åset skole.

Under idrettsdagen vil det bli poster med forskjellige øvelser som inngår for å oppnå godkjent idrettsmerkeprøve. Dette vil være øvelser innen spenst, presisjon, hurtighet, styrke og utholdenhet.

Eksempler på øvelser er presisjonskast med basketball, spensthopp, 60 meter,

kast med liten ball, knebøy og 1500 meter. Her vil det være ulike krav avhengig av hvilken aldersgruppe man kommer inn under.

– Husk at her er det frivillig om en vil «gå for merket», understreker Refsnes.