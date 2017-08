Det er ikke hvem som helst som bestemmer hvis kommunene ikke blir enige

Tirsdag denne uka møttes Ørland og Bjugn kommuner i et felles kommunestyremøte. Dagen etter gjorde kommunestyrene i Åfjord og Roan det samme. I disse møtene ble kommunestyrene anbefalt å fatte visse vedtak, jamfør Fylkesmannens krav om progresjon i kommunesammenslåingen, innen 25. august.

Fellesnemnd

Fylkesmannens anbefaling gjaldt sju punkter, blant dem kommunenavn, størrelse på det nye felles kommunestyret, og bestemmelser om en fellesnemnd. Det er sistnevnte som får ansvaret for å forberede sammenslåing og sikre nødvendig samordning mellom de to kommunene til konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre.

- Fellesnemnda skal jobbe etter mandatet fra kommunestyrene, og forberede en ny kommune i henhold til nasjonalt vedtak. Erfaringene er at fellesnemndene derfor søker å jobbe med sakene slik at det blir størst mulig grad av konsensus rundt hvordan den nye kommunen skal se ut, og det legges opp til bred representasjon i nemnda, sier Frode Rabben, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, til Fosna-Folket.

Sagt med andre ord, det er fellesnemndas oppgave å jobbe frem viktige beslutninger om den nye kommunens fremtid.

LES MER: Strid om størrelse på fellesnemnda

Likeverd

Mens gamle Ørland-Bjugn kommune skal bestå av 42 representanter, skal Åfjord-Roan kommune bestå av 18. Begge de to konstellasjonene har valgt – på Fylkesmannens anbefaling – et likeverdig antall representanter.

- Når fellesnemnda er i gang, har de selv ansvaret for å forberede, behandle og følge opp saker. Fylkesmannens rolle er avgrenset til de samme roller vi har overfor alle folkevalgte organ.

- Dersom fellesnemnda ønsker å be om råd fra Fylkesmannen i enkeltsaker eller spørsmål de jobber med, vil vi gå inn i det så langt vår rolle og kompetanse tilsier det. Fellesnemndas ansvar og myndighet er slik som kommunestyrene har gitt den, sier Rabben.

Vedtakene som ble gjort denne uka betyr at kommunene stiller med like mange stemmer hver når fellesnemnda skal fatte viktige vedtak for den nye kommunens fremtid. Og med det – ettersom det ikke finnes noen dobbeltstemme – en risiko for at demokratiske valg kan ende uavgjort.

LES MER: Ni dager til fristen går ut

Kanskje kommer kongen

- Så hva skjer hvis fellesnemnda ikke blir enige, og en votering ender uavgjort (21-21, i tilfellet Ørland-Bjugn, eller 9-9, i tilfellet Åfjord-Roan)?

- Dersom kommunene ikke blir enige og/eller det fattes ulike/motstridende vedtak i de forskjellige kommunestyrene, vil ikke dette påvirke Stortingets vedtak om sammenslåing.

- For det første er det Kongen som avgjør kommunenavnet, jf. kommuneloven § 3 nr. 3. Videre har Kongen etter inndelingslova § 17 første ledd hjemmel til å gi nærmere regler for å sikre gjennomføringen av vedtak om grenseendring, sier Rabben.

I praksis betyr dette at staten avgjør hvis kommunene ikke greier å komme til enighet, på samme måte som det ble bestemt at Ørland og Bjugn kommuner skulle slås sammen med tvang.