Patrulje på stedet etter melding om råning

- Vi fikk inn en melding om plagsom råning i Rådhusgata. Snakk om flere biler og mye røyk i lufta. Melder sier det var mye lyd, opplyser politioverbetjent Marit Sem ved Fosen lensmannsdistrikt.

Sem forteller at da politiets patrulje ankom stedet, hadde aktørene forlatt stedet.

Tidligere i sommer sa Sem i et liknende tilfelle at rånere om natta er et gjentakende problem.

- De spiller høy musikk og lager bråk. Det er mer av dette om sommeren, forklarte Sem da.

God kjøring

Sem roser ellers fin kjøreadferd på Fosen i forbindelse med skolestart.

- Folk har kjempefin kjøring rundt skolene og sikrer også barn riktig i bilen. Vi håper bare den gode kjøringen fortsetter. Barna er det viktigste vi har, sier hun.