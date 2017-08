Sommer'n er ikke på hell, den er på Fosen

Som et snikende ullteppe søker høsten audiens på Fosen-halvøya. Immigrasjonsmyndighetene utsetter som vanlig prosessen i det lengste, men snart det ikke lenger til å unngå at Bergensværet kommer til Fosen.

– I kveld og i natt kommer det inn et nedbørsområde som gir litt regn. Dette passerer i løpet av torsdag, så da ser det ut til å bli relativt greit ut på ettermiddagen torsdag. Det blir ganske overskyet, men ikke de store nedbørsmengdene.

Passe bløt

Fosen fikk en skikkelig forsmak på ekte vestlandsvær forrige helg. Ifølge statsmeteorolog Tore Vassbø blir det ikke like ille inn mot denne helga, men noe sommervær, er lite sannsynlig.

– På fredag ser værmeldingen rimelig grei ut. Det er et nordavindsdrag som gir litt skyet vær, og noen spredte regnbyger, men ikke så mye. Det blir lange perioder med opphold, og en litt kjølig værtype

Meteorologen regner med temperaturer på rundt 12 til 13 grader, før det kommer en oppsving mot helgeslutt.

– Lørdag blir en mellomdag. Ikke nedbør, men heller ikke de store temperaturene.

Vassbø sparer de beste nyhetene til slutt.

– Når vi kommer mot søndag ser det ut til at det blir fralansvding og bedring i været samt stigning i temrperatur. Temperaturen kan bikke over 15 grader.

Kunne vært verre

Sommerferien er over for de fleste av oss, og det er elleve måneder til neste sommerferie. Meteorologen tror likevel ikke at sommeren har helt tatt høstferie enda.

– Nei, jeg vet ikke om jeg vil si det. Men det bgynner jo å å bli sent å håpe på langvarige perioder med tjue grader. Det kan komme fine enkeltdager langt ut i september, så det kan man jo håpe på.

– Er dette sikker vitenskap?

– Det er absolutt ikke sikkert at det blir sånn, selv om prognosene er entydige. På sommeren, med litt svake værsystemer, så skal det ikke mye forskyvning før det blir endrinrger.