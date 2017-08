Målet er nullutslipp innen 2025

- En sterk satsing fra Enova for å oppgradere ferjeflåten i Norge har ført til at det blir el-ferjer på Brekstad-Valset og hybridferjer på Flakk-Rørvik. Støtten fra Enova er på 40 prosent til bygging av ladestasjon og infrastruktur, påpekte Torhild Aarbergsbotten. Målet er at alle riksvegferjer og fylkesvegferjer skal ha nullutslipp innen 2025.

Aarbergsbotten påpekte at sambandet Flakk-Rørvik har vært et pilotprosjekt over tid. Først med autopass, deretter med gassferjer, og nå altså hybridferjer fra 1. januar 2019 når Fosen Namsos Sjø overtar som operatør i sambandet.

- Uten en enorm satsing fra Enova hadde ikke dette vært mulig, sa hun og legger til at dette er det grønne skiftet i praksis. Ny teknologi som settes ut i live.

Linda Hofstad Helleland påpekte at regjeringen har hatt en bevisst satsing i denne retningen.

- Det var det ikke mange som trodde, smiler hun.

At ferjestrekningene det nå er snakk om ligger nært Gløshaugen er viktig.

- Samarbeid og nærhet er de viktigste virkemidlene i teknologibyen Trondheim. Trondheim er i front og er teknologihovedstad, slår hun fast.

Også Guro Angell Gimse er imponert over det som nå skjer.

- Det er utrolig at vi kan være verdensledende på dette, sier hun.

Ladestasjonen som skal bygges på Rørvik ferjeleie har en kostnad på 135 millioner kroner. Det er Simens som skal levere ladeanleggene som bygges på Flakk og Rørvik.