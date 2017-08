Pedersen arbeider i dag som ungdomskontakt i LO. Pedersen er invitert av LO Fosen, og han vil holde et foredrag i storsalen i Ørland kulturhus kalt «Hva angrep oss 22. juli». Foredraget er bygd opp rundt hendelsene der en terrorist først sprengte en gjødselbombe i Oslo før han dro til Utøya for å massakrere deltakere på AUFs årlige sommerleir. I alt 69 mennesker ble drept den dagen. I foredraget tar han blant annet for seg de ekstreme høgrekreftenes frammarsj i Norge.

Etter foredraget er det kaffe og sosialt samvær.