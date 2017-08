Den nye kommunen får navnet Ørland

Bjugn og Ørland blir til Ørland kommune fra 1. januar 2020. Det skjer etter at Stortinget i juni i år vedtok å tvangssammenslå de to kommunene.

Anbefalte 2016-avtale

I intensjonsavtalen som ble fremforhandlet våren 2016, ble Ørland valgt som kommunenavn, mens administrasjonssenteret ble lagt til Botngård. Bjugn-politikerne ønsker å ta utgangspunkt i denne avtalen når Ørland og Bjugn nå starter arbeidet med sammenslåingen. Fylkesmannen sa seg også enig i det under møtene på Brekstad tirsdag.

- Fylkesmannen anbefaler at den sist inngåtte avtalen fra 2016 legges til grunn, sa fylkesmann Brit Skjelbred under møtet.

Ville vente

- I Bjugn har vi endt opp med Ørland som navn på den nye kommunen, og er komfortable med det. Det blir litt opp til Ørland, hva de tenker i den sammenhengen, sa Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) da Ørland- og Bjugn politikerne var samlet til felles diskusjonsmøte tirsdag.

Mens bjugningene virket å ivre for å vedta kommunenavnet allerede tirsdag, var Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) mer ivrig på å utsette avgjørelsen.

- Vi hadde tenkt å la dette med navn ligge foreløpig. Det er ikke et signal om omkamp eller forhandlingskort fra vår side. Det handler om å la rett organ få diskutere dette. Derfor ønsker vi å la dette ligge foreløpig. Vi lar punktet være åpent foreløpig, og la den avgjørelsen bli tatt av fellesnemnda i første møtet, eller legge en plan for prosessen knyttet til dette, sa Myrvold.

Stridstema

Navn og kommunesenter er to kjente stridstema i de tidligere sammenslåingsprosessene mellom Ørland og Bjugn. I 2014 skulle Brekstad være senter. Da stemte bjugningene nei i folkeavstemningen. I avtalen fra våren 2016 skulle Botngård bli senter, mens kommunen skulle hete Ørland. Ørlendingene stemte da nei i folkeavstemningen. Bjugn-politikerne har vært tydelige på at 2016-avtalen bør ligge til grunn for sammenslåingen mellom Ørland og Bjugn, mens Ørland-politikerne ikke virker å være like tydelige på dette.

- For Senterpartiet sin del er det viktig med et sterkt, lokalt styre. Vi ble enige om en avtale i 2014 også. Jeg tenker at både avtalen fra 2014 og 2016 kan være med inn i fellesnemnda, for de er ganske like, sa varaordfører i Ørland kommune, Finn Olav Odde (Sp).

- Hvis det er bredt ønske om å vedta navnet Ørland i dag, så slutter vi oss til det. Poenget mitt i det tidligere innlegget var at det kunne være greit å flytte den avgjørelsen til fellesnemnda, hvis det gjorde prosessen enklere, sa Ørland-politiker Knut Ring (Ap).

Enstemmig

Etter fellesmøtet, gikk Ørland- og Bjugn-politikerne hver til sitt. Ørland fattet et enstemmig vedtak om at Ørland skal være navnet på den nye sammenslåtte kommunen. Bjugn gjorde like etter samme vedtak. Også det var enstemmig.

Hva som blir senter i den nye kommunen, blir avgjort i fellesnemnda.

Fellesnemnd

Både Ørland og Bjugn kommunestyre vedtok tirsdag at de to kommunene skal opprette en fellesnemnd. I nemnda skal sentrale spørsmål som omhandler den nye kommunen avgjøres frem til den sammenslåtte kommunen trer i kraft 1. januar 2020. Nemnda vil ha sine første møter i høst.

Fellesnemnda får 42 representanter: 21 fra Ørland og 21 fra Bjugn.

Selv om en fellesnemnd opprettes, vil Ørland og Bjugn kommunestyre fungere som i dag frem til sammenslåingen. Fra 2020 vil det nye kommunestyret i Ørland og Bjugn ha 35 medlemmer.

