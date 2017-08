Trangt i martnasgata

- Vi er fornøyd med antall besøkende. Det er litt flere enn det har vært de to siste årene, sier Ken Robin Sivertsvik i Trøndelag Arrangement AS som på vegne av Rissamartnan stod for gjennomføringen av årets martna.

Petter Pilgaard

Petter Pilgaard var hyret inn som konferansier og han trakk nok en del ekstra martnasgjester.

- Det var både småunger og folk langt opp mot 90 år som var interessert i å treffe han, og mange tok selfie med ham. Han var en populær mann lørdag, sier Sivertsvik.

Politikk og rømmegraut

I martnasgata kunne folk kjøpe både t-skjorter, rømmegraut og mat fra Somalia. Samtlige politiske partier som er representert i kommunestyret i Rissa stilte på martnan, og de tilbød sine løfter gratis. Rådhuset var åpent for forhåndsstemming til stortingsvalget, og den som var blitt overbevist om det rette valget etter å ha besøkt alle de politiske partiene kunne ta turen inn i avlukket på rådhuset for å gjøre sin borgerplikt.

Andeløp

Andeløpet er en populær aktivitet under Rissamartnan, og årets vinner av den nette sum på 50 000 kroner ble Unni Vemundstad.

- De utstillerne jeg har snakket med så langt er fornøyd med martnan. De er glade over at de berget så lenge for regnet som kom i to-tida, sier Sivertsvik.

Martnasfest

Om kvelden var det martnasfest i Rissahallen med Plumbo og Staysman & Lazz.

- Det var et vellykket arrangement som gikk greit uten noen problemer. Vi slapp inn 1000 festdeltakere i hallen, sier Sivertsvik.

To unnskyldninger

Den siste viking blir spilt samme helg som Rissamartnan, men det mener Sivertsvik bare er en fordel.

- Det er bare positivt at det foregår samtidig med martnan. Dermed får folk to unnskyldninger for å dra til Rissa denne helga.

Han har foreløpig ikke noen oversikt over det økonomiske resultatet av årets martna, men han er ganske sikker på at det blir et positivt resultat.

