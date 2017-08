Dette fotomotivet vil snart bli en saga blott

Hvis du vil ta bilde av det kjente landemerket, det store lønnetreet ved Reins kloster, bør du gripe anledningen i nærmeste framtid.

Det opplyser Turid Årsheim, kommunikasjonsrådgiver hos Riksantikvaren.

Og det er ikke bare lønnetreet som står for fall.

- I sommer ble det påvist at både lønnetreet og en kongeask ved Reins kloster er angrepet av råtesopp, som angriper røttene og stammen raskt. Etter hvert kan soppen føre til at trærne kollapser over klosterruinene. En rapport fra arborist anbefaler at trærne felles av hensyn til sikkerheten. Trærne vil derfor felles i løpet av uke 36, forklarer Turid Årsheim.

Riksantikvaren gir eier tilskudd til felling av trærne.