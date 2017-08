Skal jage Roar Strand

- Roar Strand var øverst på ønskelista over hvem vi kunne tenke oss som hare. Det er kjempeartig at vi fikk ham på plass, sier Gunnhild Tettli i Ørland kultursenter.

8. september samles kvinner i alle aldre ved Ørland kultursenter for å ta jentebølgen. Løpet på fem kilometer gjennomføres uten tidtaking.

Arrangementet er ingen konkurranse, men en happening for å bygge relasjoner og bli kjent med hverandre.

Nye innbyggere

Det kommer mange nye innbyggere til Ørlandet for tiden, med befolkningsvekst i takt med økt aktivitet på Ørland flystasjon. Hver høst kommer i tillegg en rekke nye personer til Brekstad når nye kull som gjennomfører førstegangstjeneste kommer på plass på flystasjonen.

- Nettverk for kvinnelig befal hadde ideen om å få til jentebølgen på Ørlandet så man ikke trenger å dra til Trondheim for å være med på denne typen arrangement, sier Janne Eldrid Vik i Ørland sanitetslag.

Tøfte forteller at mange av det store mangfoldet av aktivitetstilbud som finnes kan være vanskelig å vite at eksisterer om man er ny.

- Nå kan vi kalle oss en skikkelig by. Det er veldig gøy at så mange aktører kan samarbeidet med et sånt arrangement, sier Hanne Tøfte i Ørland kultursenter.

Med en flat og for det meste asfaltert løype for selve løpet, dekker man store deler av Brekstad sentrum på fem kilometer.

- Dette er et arrangement for alle. For de i 20-årene, eller kvinner i rullestol eller med rullator. Løypen er lagt opp sånn at alle kan være med, sier Tøfte.

Møteplass

Felles oppvarming, intervju med Roar Strand, underholdning med DJ og en goodiebag ved målgang gir rammen rundt selve løpet.

Samarbeid med næringslivet gjør at det er mulig å være med på middag, utsteder holder spesielt åpent med tanke på kvinnebølgen, og mange organisasjoner kommer til å ha stand for å bli kjent med flere kvinner.

- Det er også kvinnehelsearbeid på høyeste nivå. det er viktig å være i bevegelse samtidig som vi skal ha det kjempesosialt, sier Vik.

På begge sider av gjerdet

Marianne Mjelde Knutsen i Nettverk for kvinnelig befal på flystasjonen sier formålet med deres organisasjon er å få på plass tverrfaglig utveksling og sosialt samvær både på og utenfor det militære området på Ørlandet.

- Vi som jobber innen for gjerdet er også integrert i ørlandssamfunnet. Jentebølgen er en anledning til å vise idrettsglede og se mangfoldet av det vi har her hos oss ytterst på Fosen. Det er unikt det som kommer av det brede samarbeidet vi har nå, sier Knutsen.

Oppfordrer alle til å være med

Karin H. Størseth, som er enhetsleder for helse og familie i Ørland kommune, sier at folkehelse er en av hovedsatsningene i kommunedelplanen på helsesiden.

- Vi ønsker blant annet aktivitet, gode møteplasser, lavterskeltilbud og bolyst. Jentebølgen er derfor et godt tiltak for oss å være med på. Så da håper vi bare at mange av de kvinnelig ansatte i kommunen også vil være med å bidra til litt aktivitet en fredags ettermiddag i september, sier hun.

- Vi har lokkepremier for bedrifter, sier Vik.

- Flere bedrifter har meldt på alle sine kvinnelige ansatte, sier Tøfte.

Arrangørene oppfordrer til liv og røre langs løypa, og at lag kler seg ut og viser kreativitet og for eksempel hvilken bedrift de representerer.

- Korps og andre må gjerne stille opp for å ha det gøy sammen med oss, sier Tøfte.