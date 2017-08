- Dette er en dag for å gratulere og for å takke

- Dette er en dag for å gratulere og en dag for å takke. Å takke Redningsselskapet for den fantastiske insatsen de gjør langs hele Norgeskysten og det livsviktige bidraget de gjør. Det sier mye om oss nordmenn at frivillige står bak store deler av det livsvikige beredskapsarbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Lørdag døpte rederisjef Jens Byes barnebarn Ann-Kristin Bye skøyta Anna Synnøve Bye og familien har gitt i gave til Redningsselskapet.

I dårlig vær

Regnet satte ingen stopper for folkefest på Krigsseilerplassen ved Royal Garden i Trondheim. Små og store sto tålmodig i kø for å få kjøre med to små Elias-redningsskøyter, brannvesen, røde kors og politi var på plass for å fortelle og vise frem beredskap på land og Redningsselskapet var selvfølgelig tungt representert.

Rissa og Stadsbygd musikkorps ga den musikalse rammen for seremonien, slik korpset har gjort i mang en dåp ved Fosen mek før.

- Regn i brudesløret betyr lykke. Det må vel også gjelde for båtdåp, sier Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap).

- Det er nettopp når det er dårlig vær at vi virkelig har behov for en redningsskøyte. At vi nå har landets raskeste skøyte avkrefter myten om trege trøndere. Jeg blir varm i hjertet av gaven fra Anna Synnøve og familien Bye, sier hun.

- Verdens mest meningsfylte president

Redningsselskapets president, Nicolai Jarlsby sier donatorene, som muliggjør de femti aktive redningsskøytene langs norskekysten, fortjener heltestatus.

- Anna Synøve, du er en helt. På vegne av alle de frivillige, ansatte og støttespillerne i Redningsselskapet lover jeg deg en ting. Vi skal gjør alt det vi kan for at RS 164 Jens Bye bidrar til å skape trygghet på sjøen, sier Jarlsby.

- Det finnes nok presidenter i verden med mer makt enn presidenten av Redningsselskapet. Men det er ikke noe presidentverv som er mer meningsfylt på en dag som denne. Uten frivilligheten stopper Rednignsselskapet opp.