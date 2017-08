Bekymringsmelding fra UP

Torsdag og fredag drev politiet omfattende kontrollaktivitet på Fosen. To eksterne patruljer, i tillegg til det lokale Utrykningspolitiet, kontrollerte den trafikale adferden på halvøya.

Resultatet var nedslående.

Grisekjøring

På Ørlandet, torsdag kveld mistet en ung MC-fører lappen etter å ha blitt tatt i 121 km/t i 80-sonen på fylkesvei 231. Fredag formiddag, i Rissa, mistet en annen ung sjåfør lappen etter å ha kjørt i 111 km/t i 60-sonen.

– UP holdt kontroll fredag ettermiddag på fylkesvei 723 ved Morken, i krysset Stoksundvegen og Ratvikveien. Det førte til tre forenklede forelegg og tre førerkortbeslag, sier Øystein Braseth, i Utrykningspolitiet, til Fosna-Folket.

I sum ble det, på under ett døgn, beslaglagt fem førerkort og delt ut et tosifret antall forenklede forelegg.

Eldre menn

Resultatet gjør Braseth bekymret, men...

– Ungdommen er underrepresentert på de største fartsovertredelsene hos oss. Det er stort sett menn som blir tatt, men kvinnene er der de også, men det er lite ungdom.

Braseth beslagla tre førerkort fredag, men ingen av førerne var lokale.

– Det var utelukkende folk som har tilknytning til fritidsbebyggelse på Fosen, blant annet en franskmann fra Marseille, som kjørte i 91 km/t i 60-sonen.

De to andre som måtte «spasere» hjem, var en MC-fører som kjørte i 88 km/t og en bilfører som ble tatt i 86 km/t.

Grisekjøring på Fosen-halvøya har vært et problem lenge, med flere stygge ulykker med tragisk utfall.

– Jeg tør ikke annet enn å håpe at det går bra. Det er jo den erfaringen vi har gjort oss på Fosen, at den slags kjøring foregår. Sammenlignet med fjoråret er jo trenden likevel positiv.

Bank i bordet

– Hva kan gjøres for å bøte på problemet?

– Strategien kommer ovenfra, og lovgiver har sagt at virkemiddelet skal være hyppig kontrollaktivitet med fokus på fart, adferd og rus. Det er strategien, så vi må forholde oss til det.

På sosiale medier er det opprettet egne grupper som har som hovedoppgave å gjøre én ting: Å rapportere medlemmene om politikontroller.

– Det fører jo ofte til at problemet blir forflyttet, sånn at grisekjøringa foregår på et annet sted enn det vi er. Fra de blir varslet så tilpasses kjøringa i kontrollområdet. Vi får jo klager fra andre områder enn de vi har kontroll i, andre steder enn der vi har kontroll.