Overrasket med milliongave

Kulturminister Linda Hofstad Helleland lot seg imponere da hun fikk en omvisning i det nye museumsbygget ved Prestelva på Stadsbygd.

- Et betydningsfullt bygg

- Dette er et betydningsfullt bygg i museums-Norge. Det er hele Norges kulturarv dere skal ta vare på her. Dette er også et bidrag til å øke turismen til Fosen. Her har vi et samspill mellom kultur og næring, og det er noe jeg er veldig for, sa kulturministeren.

Så røpet hun at hun hadde med en gave fra regjeringen til Museet Kystens Arv.

- Jeg har ikke med sjekken hit i dag, men dere skal få en million kroner.

- Målløs

- Det er helt fantastisk. Det gjør meg målløs, sa museumsdirektør Magnus Skoglund i glede over gaven fra kulturminsiteren.

Det nye formidlingsbygget ved Prestelva ble offisielt åpnet i juni i år, og i forbindelse med spelet «Den siste viking» er det mange som tar turen innom bygget før de benker seg i amfiet for å oppleve gammel kystkultur.

LES OGSÅ: - En stor dag for regionen