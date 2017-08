Lager treff for alle fosninger

Ørlandsdagene, slik de framsto i glansdagene, er historie. Tivoli er fremdeles en ingrediens, og kremmere fra fjern og nær er til stede. Imidlertid er den gamle grusbanen blitt kunstgrasbane, og kommers og løyer er trukket ned i gata.

Lørdagsfesten

Alt dette fungerer framifrå for dem som er kommet for å delta på fotballcup, men en del ørlendinger savner den store festen. Høgdepunktet pleide å være festen på lørdag kveld. I fordum var det flere storheter som var leid inn for å spille som trakk mengder av folk fra hele Midt-Norge. Flere ganger uteble de store artistene, og UFO måtte steppe inn i stedet. Stemninga var like stor med dem.

Den tida er uvegerlig forbi. Karsk laget på heimebrygg er hos de fleste erstattet av øl og vin. Imidlertid savner mange møtestedet der flere generasjoner, både fastboende og utflyttede, møttes. Dette har pistolklubben og Instebø gjort noe med. De har ordnet med skjenkebevilling for øl og vin,og arrangerer fest med atten års aldersgrense.

– Vi har hyrt inn Tre Vise Menn, sier Instebø.

Tre Vise Menn

Trioen som bestiger scenen består av Lars Bonvik på gitar, Roy Klausen på bass og Terje Skaret på tangenter. Herrene er vel kjent i lokalmiljøet. Ikke minst for det årlige arrangementet der de inviterer andre lokale sangfugler til å synge med seg på scenen.

– De lager alltid god stemning, sier partyfikseren.

Instebø er reisende innen partyfiksing, og han har hele landet som arbeidsfelt. Den sosiale ørlendingen med røtter fra Bergen, synes derfor det er ekstra stas å stelle til fest for sine egne sambygdinger. Han stiller blant annet med teltet som festlyden kan krype inn i om været ikke skulle vise seg fra sin beste side.

– Du veit, det var ikke alltid like bra vær da det var ørlandsdager, sier Vik.

Hans mannskap vil sørge for vaktholdet og andre praktiske gjøremål. Pistolklubben og Instebøs firma er naboer på hver sin side av hesteskoen. Begge har lagt ned mye arbeid og store summer i å renovere de gamle betonglokalene.

– Det er noen som trur at bygningene er revet. De vil bli overrasket over å se hvor bra det er blitt, sier Vik.