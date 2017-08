Samene tapte rettssaken

Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt får heller ikke i denne omgang stoppet utbyggingen av vindkraftanlegget på Storheia. Dette skriver adressa.no onsdag.

Tilfreds

- Vi er veldig tilfreds med at retten støtter vårt syn. Fosen Vind har hele tiden forholdt seg til at norske myndigheter har gitt en endelig konsesjon etter en lang og grundig prosess der alle interesser er blitt hørt, og hvor forholdet til reindriften har vært spes vektlagt. Dette bekrefter at vi har alle tillatelser til å gjennomføre utbyggingen som er påbegynt, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind til Adresseavisen.

Samene mener at Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen.

– Mangler guts

- Jeg er ikke overrasket over at dommerne ikke har guts til å stoppe utbygging. Faktum og juss skulle lede til det resultatet, men det krever et visst mot, sier advokat Andreas Brønner, som representerer Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt.

I tillegg er det påpekt saksbehandlingsfeil, brudd på utredningsplikt og mangefult ekspropriasjonsvedtak. Men samene har ikke fått medhold på noen av punktene.

Det er ventet at saken vil bli prøvd i flere instanser.