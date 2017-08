– La barna gå og sykle til skolen

Om noen dager får vi i Sør-trøndelag mange tusen førsteklassinger på skolevei for første gang. Den første skoledagen er spennende både for barn og voksne. Hvert år holder lokalt politi, Utrykningspolitiet og Statens vegvesen trafikkontroller i forbindelse med skolestart. Hvert år mister en rekke foreldre førerkortet, eller får høye bøter, for å ha råkjørt på skoleveiene. I baksetet sitter den håpefulle og ser kanskje venner som går eller sykler til skolen.

– Et stadig problem ved mange skoler er den kaotiske trafikken ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for barna, sier distriktsleder Knut Ove Børseth i Trygg Trafikk i ei pressemelding.

Impulsive barn

De som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen. Da kan barnet gå den siste delen av veien alene eller sammen med andre.

– Kjører du på en skolevei må du huske at barn er impulsive. Oppdager de noe spennende, kan de glemme at de krysser veien, sier Børseth.

De yngste skolebarna forstår ikke at bilisten kan være opptatt av andre forhold i trafikken, og at de derfor ikke legger merke til dem.

Vil gjerne sykle

I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Mange barn sier at de ville ha syklet, dersom de fikk bestemme selv.

Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.

– Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Det kan også være fint å sykle sammen med foreldrene, sier distriktslederen.Skoleveien er en av tingene barna skal lære å mestre. Barna må lære hva som er spesielt farlig for dem, hvorfor det er farlig og hvordan de skal komme seg trygt til og fra skolen.

Lokalt politi, Utrykningspolitiet og Statens vegvesen er klare til å trappe opp kontrollene på skoleveier over hele fylket. Hvert år blir flere foreldre fratatt førerkortet når de råkjører med egne barn til skolen, uten hensyn til naboenes barn som går og sykler langs de samme veiene. Det er heller ingen hemmelighet at de også stopper sjåfører som kjører i ruspåvirket tilstand.

– Foreldrene er rollemodeller og vi har alle et ansvar for å lære barna hvordan de skal oppføre seg. Det er derfor viktig at vi voksne oppfører oss fornuftig i trafikken, slik at barna kommer seg trygt til og fra skolen. Det er vi som har ansvaret, sier Børseth.

Sykkeltur sammen

Han anbefaler foreldrene å gå eller sykle skoleveien sammen med de minste barna.

- Øv på skoleveien sammen. Stopp når dere skal krysse veien og snakk om hva som kan være trygt og farlig i forskjellige situasjoner, foreslår Børseth.

Han understreker at barn gjerne kan sykle til skolen alene, hvis det kan skje adskilt fra biltrafikken. Barn som må ut blant bilene på skoleveien, bør ikke sykle alene før de er mellom 10 og 12 år. Du som forelder må selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Det innebærer god balanse, å kunne gi tegn til andre trafikanter, å kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler.

- Hvis du kan ta deg tid om morgenen til å sykle sammen med barnet, kan det være en god og hyggelig start på dagen, sier Børseth.

Skoleskyssen

Vi har setebelter i alle skolebusser i fylket. Men dette hjelper lite hvis vi ikke får elevene til å bruke belte. Drosjene har tilsvarende ansvar for at elvene er riktig og forsvarlig sikret.

- Erfaringene fra forrige skoleår er litt begge deler, og det er helt klart at her har vi noe å hente. Vi har derfor bedt alle rektorer pent om å bruke litt tid på dette under planleggingsdagene i forkant av skolestarten.Trygg Trafikks skrekkscenario vil være å få en trafikkulykke med elever under skoleskyss. Skulle noe slik likevel skje, vet vi at setebelte vil redusere skadeomfanget betydelig.

Køer og kaos

Hvis du må kjøre bil til skolen, har Børseth følgende tips og råd:

• Ta hensyn! Ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. Unngå rygging.

De minste barna er vanskelige å få øye på rett bak bilen.

• Husk at alle barn under 135 cm skal være sikret med eget sikringsutstyr i bil.

• Ikke kjør forbi skolebusser som står på en holdeplass. Det kan komme barn løpende ut

foran bussen.

• Følg fartsgrensen ved skoler – da har du tid til å observere og stanse om nødvendig.

• Vær oppmerksom på avkjørsler og småveier der sikten er dårlig.



- Vi ser dessverre stor biltrafikk ved mange skoler. Kaotiske og uoversiktlige situasjoner kan føre til ulykker. Alt for mange foreldre kjører barna sine, selv om de har en grei skolevei, advarer Børseth.



Trygg Trafikks råd til foreldrene:



• Gå skoleveien med barna og snakk om det dere ser i trafikken.

• Gå sammen med andre foreldre og fordel dager dere følger barna til skolen.

• Finn den sikreste skoleveien. Den korteste er ikke alltid den tryggeste.

• Hvis du må kjøre barnet ditt til skolen, bør du stoppe et stykke fra skoleporten, så

barnet kan gå den siste strekningen.

• Å sykle sammen med barnet, gir god trening i trafikken.

Trygg Trafikks råd til skolene:

• Lag en lokal læreplan i trafikk: Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er omfattende, og for å nå målene bør alle skoler ha en plan for trafikkopplæringen.

• Legg inn trafikksikkerhet i Internkontrollsystemet: Skolen har et ansvar for barnas

sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som følges på alle turer er avgjørende for å unngå skader og ulykker.

• Snakk med foreldrene: I FAU kan skolen ta opp spørsmål om elevenes

trafikksikkerhet på skolevei. Gi informasjon til foreldrene om hva barna lærer og

hvilke utfordringer de har.

• Temamøter: Foreldremøtene er en god arena for å ta opp spørsmål vedrørende

trafikkopplæring og trafikksikkerhet.