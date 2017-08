Sykkelryttere med og uten støttehjul

«Tour of Norway for kids» er Norges største sykkelritt for barn i alderen 0 til 13 år, og ble for første gang arrangert i Hasselvika. Vertskap var Joker Hasselvika og Joker Husbysjøen. Hele 209 ryttere hadde meldt seg på for å sykle én eller flere runder i havneområdet i Hasselvika.

- Sakte i starten

En av sykkelrytterne var Petter Sollie på 10 år, og han hadde taktikken klar før startskuddet for hans pulje gikk.

- Jeg skal sykle sakte i starten slik at jeg ikke blir så sliten. Jeg tror det er snakk om at vi skal sykle sju runder. Det var mamma som meldte meg på uten at jeg visste det, fortalte han.

Ryktet om sju runder viste seg å være feil. Det holdt med tre runder for Petter og hans pulje.

- Kjapt

En annen av rytterne var Sander Elias Sjøbakk på åtte år. Han var fornøyd med gjennomføringen av rittet.

- Jeg syklet så kjapt. Jeg syklet veldig fort nedoverbakke, forklarte han etter vel gjennomført ritt i det flotte sommerværet i Hasselvika.

Han fortalte at han sykler to ganger om dag, og at han godt kan tenke seg å bli proffsyklist.

Premier

Etter rittet var det utdeling av sykkeltrøyer til noen heldige rittdeltakere. Det ble også trukket ut en sykkel, og den heldige vinneren av den ble Jonathan Småvik-Langtinn på sju år.

Det ble servert både pølser i brød og vafler til rittdeltakerne og støtteapparatet bak som bestod av foreldre og besteforeldre.