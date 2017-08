Kiwi billigst – men ny matbørs får kritikk

Nettjenesten Sjekk Dagligvarer sammenligner prisen på en stor varekurv som inneholder noen av de mest solgte dagligvarene i landet. Ifølge oversikten er det i landets fem største byer billigst å handle hos Kiwi Magasin Blå i Stavanger, der handlekurven koster 5.397 kroner.

Også i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim er ulike Kiwi-butikker billigst. I hovedstaden inntar faktisk matvarekjeden alle de 15 øverste plassene.

Billigst i Oslo er Kiwi på Schous plass på Grünerløkka, der totalprisen for handlekurven oppgis å være 5.421 kroner. Det er 1.424 kroner billigere enn den dyreste matbutikken i utvalget, Matkroken i kjøpesenteret Steen og Strøm.

Fornøyd

– Vi i Kiwi jobber hver dag for å være billigst og tar dette som en hyggelig bekreftelse på at vårt arbeid fungerer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til NTB.

Hun mener tjenesten som opererer med snittpriser framfor øyeblikkspriser på identiske varer, gir et bedre sammenligningsgrunnlag enn andre prisundersøkelser, selv om hun helst hadde sett at prisene var i sanntid.

Kritikk

Onsdag er det Extra og ikke Rema 1000 som følger Kiwi på prisoversikten for de fem største byene.

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i de tallene Forbrukerrådet presenterer, sier Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum til Aftenposten.

– Med appen Æ får du de laveste prisene hos Rema. Men nå har Forbrukerrådet valgt å se bort fra fordelsprogrammene, legger hun til.

Også fra Coop, Norgesgruppen og NHO Handel reises det kritikk.

-Skjevt utvalg

Utvalget og opplegget blir så skjevt at det er bedre å droppe hele opplegget, mener administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel.

– Vi kan ikke satse på en handlekurv med 150 landsdekkende merkevarer når 40 prosent av butikkenes omsetning faller utenfor, sier han.

Næss er kritisk til at forbrukeren selv ikke kan velge varene i handlekurven, at prisene ikke er i sanntid og at fordelskort og rabattsystemer ikke tas hensyn til.

-I tillegg er store deler av sortimentet ikke med fordi det ikke er landsdekkende distribusjon av samme vare i alle butikker. Dette gjelder frukt og grønt, ferskvarer og kjøtt, fisk og sjømat samt lokalproduserte matvarer og egne merkevarer. Disse varegruppene utgjør til sammen nærmere 40 prosent av butikkenes omsetning, framholder han.

95 prosent

Det er Forbrukerrådet på oppdrag fra regjeringen som har utarbeidet tjenesten, som omfatter alle de store matkjedene og 95 prosent av det norske dagligvaremarkedet.

– Det omsettes årlig dagligvarer for over 150 milliarder kroner i Norge, og det hentes ut milliardoverskudd. Ved å gi mer kunnskap, ønsker vi å øke både forbrukermakten og konkurransen, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland.

Hun sier til NTB at snittprisene tar hensyn til jevnlige prisendringer som også omfatter kampanjepriser. At det ikke oppgis pris i sanntid, har å gjøre med innvendinger fra Konkurransetilsynet, som mener prisene kan holdes på et kunstig høyt nivå dersom alle kjedene får tilgang til prisene i sanntid.

App

Forbrukerrådet lanserte onsdag også en egen app – «Peiling» – som viser innhold, allergener og merkeordninger for norske dagligvarer.

Appen gjør det mulig å søke opp eller skanne strekkoden på en vare og få beskjed om hva den inneholder. Forbrukeren kan selv krysse av for hvilke næringsstoffer som skal vises øverst i innholdsdeklarasjonen.

Appen er gratis og reklamefri.

(©NTB)