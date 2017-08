Gnistrende blant gneis og gråberg

Søstrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing fra Valdres. Dei går for å representere har et moderne musikalsk budskap og med ei formidling som når ut til et bredt publikum. Brødrene Gjermund og Einar Olav Larsen kommer fra Verdal. Første gang de to søskenparene spilte sammen under navnet To damer To Herrer var under Hilmarfestivalen i 2011.

Kvartetten trakterer Hardingfele og fiolin.

Nemmsomme

Musikkstykkene deres er blitt beskrevet som nennsomme og usigelig vakre og tidvis gnistrende virtuose blandinger av folkemusikk og klassisk musikk. På hvert sitt felt er de regna bland de ledende i landet.

Musikken blir ifølge kommentarer fra kompetent hold framført med varme og ekte musikalsk glede, sammen med et teknisk overskudd som en knapt finner maken til i Norge. De skal ifølge omtaler ha et lidenskapelig nærvær og intens formidling som gjør konsertene deres til en opplevelse utenom det vanlige, sammen med den lune humoren de omgir seg med.

Utmerkelser

De presenterer et program som spenner fra folkemusikk fra Valdres og Trøndelag til verker av Bach, Paganini, Ole Bull og nyskrevne komposisjoner av kvartettens egen Gjermund Larsen.

I løpet av en liten tiårsperiode og i ung alder, har de hver for seg og i duo, ei imponerende merittliste av norske og internasjonale priser og topplasseringer i konkurranser både i klassisk, i gammaldans og folkemusikk. Av utmerkelser og priser kan nevnes Spellemannsprisen, Arve Tellefsens musikerpris, samt flere førsteplasser på Landskappleiken. Søstrene Hemsing fikk utdelt Arve Tellefsens musikerpris under Olavsfestdagene i 2012. De spiller og med andre orkester i Norge, samt reiser verda rundt med solistoppdrag.

Det er derfor duka for en heftig musikalsk opplevelse når søskenparene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing og Gjermund og Einar Olav Larsen holder to konserter på Fosen. Først i Bjugn Kulturhus den 25. August og deretter i Harbakhola den 26. August.