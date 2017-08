Elever fra Luftkrigsskolen til Fosen på øvelse

Fra Munken skal elevene bevege seg vestover til området Rotaheia.

Ved Roten blir det et sanitetsmoment før elevene beveger seg videre over Storvatnet. I området mellom Storvatnet, Ålmo og Tomlingen skal elevene ha tilhold ett døgn for å gjennomføre diverse caser.

Fra Skaugdalen til Hasselvika

Deretter transporteres elevene til et område ved Skauga og derfra skal de ta seg videre til Hysnes som er endepunkt for øvelsen.

Gurulia blir oppsamlingspunkt, og i denne fasen vil det bli brukt godkjente militærhunder og personell som skal «jage» elevene.

Fire døgn

Øvelsen skal foregå fra 28. august til 31. august.

Øvelsen inneholder i utgangspunktet ikke bruk av ammunisjon, men elevene bærer våpen. Det kan bli brukt markeringsmidler (løsammunisjon) under siste del av øvelsen hvor elevene beveger seg til Hasselvika.