Utenriksministeren til Stadsbygd

Utenriksministeren åpner dermed foredragshøsten ved museet.

Et samarbeid mellom museet og Rissa kommune har fått utenriksministeren hit for å snakke om handel og internasjonalt samarbeid i et sikkerhetspolitisk perspektiv.

- Angår oss alle

- I lys av dagens utfordringer på verdensbasis gir utenriksministeren førstehånds innsikt i temaer som angår oss alle. Europa har over lengre tid opplevd stadige endringer i et mer sammensatt sikkerhetspolitiske bilde. Hva disse utfordringene består i og hvordan vi kan og bør møte dem vil bli belyst av utenriksministeren på høstens første arrangement på Museet Kystens Arv, opplyser museumsdirektør Magnus Skoglund.

«Den internasjonale uroen har satt seg og utfordrer oss på enda mer grunnleggende måter. (…) Men nettopp når det stormer rundt oss på denne måten er det viktig å være oss bevisst de seirene vi har vunnet og de institusjonene verdenssamfunnet har bygget de siste sytti årene. Det er dette som gir oss både plattform, motivasjon og retning i arbeidet for å fremme norske interesser og for en verdensorden som ivaretar de grunnleggende verdiene som betyr så mye» Børge Brende.

Gratis foredrag

- Kystnasjonen Norge har alltid sett utover, og nå trekker vi verden inn i museet. Dette blir det første foredraget i høst, og vi er kjempefornøyd med å få Børge Brende hit, sier Skoglund som også påpeker at utenriksministeren vil få med seg miljøutstillingen «Håp for havet» som står på museet nå.

Arrangementet er gratis, her er det førstemann til mølla som gjelder og det er plass til 108 personer i det nye formidlingsbygget.