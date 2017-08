Gammelordføreren søker om skjenkebevilling

I høve gårdsfesten har Nordmeland søkt om skjenkeløyve.

– Vi har ingen lokale bryggerier i Osen, men lokal mat skal det bli i flere varianter, sier Nordmeland.

Eget fjøs

Han forteller at det er krefter i sving for å begynne å brygge lokalt, men disse har ikke kommet i gang.

Bonden fra Osen sier at det er den kjente kokken Håvard Hansen, kjent fra Kokkenes Mesterlaug, som skal stå for tilberedninga. Sia det er såpas langt utpå høsten blir det forhåpentligvis fersk elgkjøtt på menyen, i tillegg til lokalprodusert kjøtt fra egen besetning. Tilfanget av egenproduserte grønnsaker er begrenset, men det skal bli potet fra egen avling.

– Det blir både spekemat og koldtbord, sier Nordmeland.

Billetter

Nordmeland forteller at det er lagt ut 200 billetter for salg. Det er søkt om løyve til å skjenke for øl, vin og brennevin til gårdsmatfesten, som avholdes på Haugen i Osen 30. september 2017.

Arrøngøren er en av de få som har prøvd seg på lokalmat i kommunen. At det er en etterspørsel fikk han erfare under Osenhælja tidligere i sommer. Da falbydde han tørkakjøtt av ku, og det ble utsolgt med en gang. Nå gleder han seg til å få demonstrert lokalmaten igjen.

– Det er artig å vise den fram i en profesjonell setting, sier han.