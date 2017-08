Vil kartlegge dødsfeller

For brukere lavtflygende luftfartøy er det livsviktig å ha en god oversikt over hvilke hindre som finnes i lufta. Slike hindre kan være luftspenn til kraftlinjer, taubaner eller lignende. Det eksisterer allerede en slik oversikt, men myndighetene ønsker å forbedre det eksisterende registeret.

Ulykker

I nyere tid har det vært to hendelser som har avstedkommet sikkerhetstilrådninger fra Statens havarikommisjon for transport (SHT). Begge omtaler NRL.

Den første sikkerhetstilråding SL nr. 2013/04T kom etter ei luftfartsulykke i Kåfjorddalen i Troms 7.4.2010.

Den andre, sikkerhetstilråding SL nr. 2015/05T, kom etter ei luftfartsulykke på Sollihøgda, 14. januar 2014.

Utredning.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Kartverket gjennomført et utredningsprosjekt. Formålet er å kartlegge muligheter for forbedringer av det allerede eksisterende Nasjonalt register for luftfartshindre (NRL). Rapporten inneholder en beskrivelse av dagens database for luftfartshindre og det er gjennomført en undersøkelse blant brukere av NRL.

Det er videre kartlagt utfordringer i forbindelse med nye krav til kvalitet på kartdata som skal brukes til flynavigasjon og det er vurdert forbedringer av både datainnhenting og dataleveranser. Rapporten beskriver alternative løsninger på utfordringene.

Brukere

Flere instanser har uttalt seg i forprosjektet. Disse er alle velkjente brukere av luftrommet. Airlift, Bristow Norway, Fjellfly, Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT), Helitrans, LT Tech/Lufttransport, Nor Aviation, Norges Luftsportforbund, Norsk Luftambulanse, Norsk Flygerforbund og Politiets helikoptertjeneste har bidratt. Utredningsprosjektet har også inkludert dialog med eiere av ulike anleggstyper.

I en viss omkrets av flyplasser, som Ørland hovedflystasjon, vil det være særskilte krav til registrering av hindre over 100 meters høyde.