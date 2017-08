- Selvfølgelig ingen ønskesituasjon

Det har vært sterk vind i Roan i helga, og det har ikke vært mulig for båten med betongelementene å få lagt til kai i Bessaker. Etter det gjorde vinden det vanskelig å få heist på plass betongelementene i den nye fyllinga i veien.

Fosna-Folket skrev fredag i forrige uke om at vegarbeidet ville bli inntil et døgn forsinket.

Sjøveien fra Bergen

Vegen er stengt mens mannskapet til entreprenøren BMO skifter ut Klavafyllinga som kollapset i fjor vår. Den midlertidige brua skal fjernes og byttes ut med en permanetn brukonstruksjon. De ferdige betongelementene veien 700 tonn og kom til Bessaker sjøveien fra Bergen.

På grunn av forsinkelsene vil ikke arbeidet være ferdig før i løpet av natt til onsdag. Planlagt åpningstidspunkt av fylkesveg 715 ved Øvre Vikvatnet i Roan er nå klokken 7 onsdag morgen. Dersom det er mulig å åpne veien tidligere, vil den bli åpnet.

- Vi beklager belastningen den lange omkjøringen får for lokalbefolkningen og andre trafikanter, og vil åpne veien for trafikk igjen så raskt som mulig, sier byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen.

Omkjøring er via fv. 55 Malm. Omkjøring for kjøretøy over åtte tonn blir via fv. 720 Olsøya:

- Svært uheldig

Ordfører i Roan kommune, Einar Eian har nettopp vært på befaring i området da Fosna-Folket snakker med ham mandag.

- Jeg var oppe ved Vikvatnet nå for å se hvordan det ligger an. Åpninga er utsatt til onsdag. Det er jo svært uheldig at det nå er utsatt igjen, men været er det ikke så mange som rår over, sier han.

Uvær forsinket ankomsten av betongelementer til brua fra Bergen til Bessaker, men disse er nå i ferd med å bli heist på plass.

- Åpningen ble utsatt tidligere, det var visst noen utfordringer som dukket opp i forbindelse med sprenging. Det ser ut som det skal gå greit å få åpnet veien til onsdag morgen. Elementene skal på plass, og de holder nå på å heise på plass disse, så det ser lovende ut, sier Eian.

Mange påvirkes av stengingen

Ordføreren ser frem til å få på plass ei permanent løsning.

- Det har vært ei smal bru som har stått der, og det ser ut for at det blir bra når arbeidet er ferdigstilt. Det er selvfølgelig ingen ønskesituasjon, det er mange som skal forbi og blir påvirket av stengingen. Jeg ser frem til å få dette på plass, sier Eian.