Husbanken er viktig

Dette sitatet fra min navnebror og partikollega, Jon Leirfall, synes jeg passer godt i den gryende debatten om hvilken rolle Husbanken skal ha. Leirfall pekte på noe som er like viktig i dag - når du utøver politisk skjønn og valg på vegne av dem som har valgt deg.

Blant Husbankens hovedområder er å bistå kommunene med å skaffe nyetablerere, vanskeligstilte og eldre trygg og god bolig. For Kommune-Norge er og har husbanken vært en god samarbeidspartner. Både ved utbygging av omsorgsboliger og når det er behov for å bistå våre innbyggere med finansiering for å skaffe seg egen bolig.

Vi vet at dagens regjering nå vil ha en gjennomgang av Husbanken. Det kan være bra å se om dagens husbank tjener formålet som det var tenkt i sin tid. Imidlertid stoler jeg ikke på intensjonene til dagens regjering i forhold til denne institusjonen. Partiet Høyre har gjennom tida stemt imot de fleste reformene som danner grunnlaget for den norske velferdsstaten. Hvorfor skal vi tro at dagens regjering ser på Husbanken som en viktig finansiell samarbeidspartner?

På Stortinget fremmet Senterpartiet i alternativt statsbudsjett for 2017 følgende og ble nedstemt:

1. 20 millioner til boligetablering i distriktene.

2. Å øke låneramma til Husbanken fra 18 til 25 milliarder kroner.

Derfor skal vi se en gang til på sitatet fra godeste Leirfall. Stortingsvalget den 11. september blir et retningsvalg om den politiske veien videre. Vi i Senterpartiet har ingen ting imot reformer. Regjeringa som sitter nå har imidlertid kastet for mange reformballer i lufta. For folk flest blir dette for mye A4-politikk, uten forankring i den praktiske hverdagen til dem som rammes av reformene. Skal vi videreutvikle Norge som nasjon, må vi la den offentlige og private kapitalen arbeide i lag.

Senterpartiet er helt klar på at vi må bruke heile landet, og vi mener at dagens regjering ikke har samme syn som oss. Når vi kommer i posisjon, vil vi fortsatt være en målbærer for langsiktige veivalg på vegne av Norge, ikke nedriving av gjerder som har vært gagnlige for menigmann i mannsaldre.

Jon Husdal - varaordfører i Åfjord Kommune.

Listekandidat for Sp i Sør-Trøndelag ved høstens stortingsvalg.