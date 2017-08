Ørjan løp inn til bronse

- Jeg er svært godt fornøyd med medalje her, det var tunge forhold med mye vind, men jeg følte meg bra i slag, forteller Kjeldsli, som kom i mål på tiden 14.49.32 under Junior-NM i Harstad søndag.

Årets hovedmål

Konkurransen var årets hovedmål, forklarer 21-åringen.

- Det var derfor svært gøy å få det til. Jeg lå litt langt bak i starten av løpet, så det ble litt tungt å komme frem når det ble rykket i front, men jeg kan ikke si meg misfornøyd. De to foran meg har løpt 5000 meter på henholdsvis 14.07 og 13.58 i år, sier den unge idrettsutøveren.

Nå er neste mål å prøve seg mot de beste seniorene på 500 meter for seniorer i Sandnes om to uker, forteller han.

- Det blir mitt første senior-NM, og her er jeg med først og fremst for å få litt erfaring mot de beste, men håper jeg kan være med et stykke frem her også, sier Kjeldsli.

- Ble litt tungt

Kjæresten Hanne har vært en god støttespiller for Ørjan under konkurransen, og han er godt fornøyd med egen prestasjon.

- Jeg lå i et lite vakuum alene på de siste tre rundene, jeg prøvde å hente inn de to foran men det ble litt tungt under de rådende forholdene med mye vind. Men jeg er kjempefornøyd, sier Kjeldsli.