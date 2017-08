Ta turen til Persenrommet

- I år skal vi feire at vi er ferdig med oppussinga av våningshuset, men ellers blir det en tradisjonell familiedag, sier Anne Jorid Gullbrekken.

Hun er leder i Rissa bygdemuseum som står som eier av Persenrommet.

For store og små

- Det blir tradisjonelle leiker for store og små, og vi har laget en aktivitetssti som folk kan gå. Og så skal vi ha eventyrstund for de minste. Ole Johan Brovold og et par andre skal stå for musikken, forteller Gullbrekken.

Klostervafler

Matsalg kan museumslaget også friste med, og på menyen står blant annet, kaffe, klostervafler, suppe og pølser.

- Til slutt skal vi ha skotthyllkonkurranse mellom lag fra Kvithylla og Stadsbygd, forteller Gullbrekken som kan love en trivelig søndag på Persenrommet.

