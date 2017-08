Plukket 20 sekker med ugress og søppel

- Det var visst flere som har klaget på at det var mye rot på stranda, og det ville brukerne gjøre noe med. Vi har faste turdager med ulike aktiviteter, egentlig skulle turen gå et annet sted men de bestemte seg for at de kunne gjøre en innsats og slå to fluer i én smekk, forteller leder for oppfølgingstjenesten, Hanne Erika Krokdal.

20 sekker fulle

Dermed var det altså bestemt. Ivrige hender fikk ryddet opp, og det resulterte i 20 (!) sekker med ugress.

- De holdt på hele formiddagen den turdagen. Både ansatte og brukere ryddet, og det er artig for oss å kunne bidra positivt i lokalmiljøet på denne måten, sier Krokdal.

Feiret med pizza

Det var stor enighet blant alle at dette var en givende arbeidsdag.

- Det er viktig at det ser bra ut på turområdene våre, og alle var glade for å kunne hjelpe til. Etterpå gikk turen ut for å feire med pizza, forteller Krokdal.