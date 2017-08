Jakten på tomhylsebandittene

– Vi har hatt ubydne gjester på besøk etter at vi hadde skyting mandag kveld. Da var ingenting rørt, sier Håvar Øye, leder i Vanvikan skytterklubb.

Innbruddet ble oppdaget på klubbens skytebane på Gabrielmyra, onsdag kveld, der hvor klubben har standplasser på 100 og 200 meter.

Pant

– To medlemmer var der oppe på onsdag for å trene. Da oppdaget de at bommen var avklipt. Det hadde vært folk inne i de forskjellige bygninene, og tatt med seg tomhylser, ingenting annet. Kun tomhylser. Brutt opp noen dører for å komme seg inn, men ellers var ingenting savnet.

Tyvene hadde latt langt mer verdifullt utstyr, som monitorer og skivesystermer der, være.

– Men disse er ikke av nyere dato, så det var kanskje ikke så attraktivt.

Opplysningene gjør at lederen tror at brekket har skjedd en gang mellom mandag kveld og onsdag.

– Det var et annet medlem som ringte meg, som hadde kjørt forbi på tirsdag. Han hadde ikke vært inne, men så ikke noe unormalt. Men det er jo usikkert om han kunne oppdaget det fra så langt unna.

Tomhylsene kan sammenlignes med flaskepant. På skyteklubben er det satt opp dunker som folk kan kaste hylsene oppi. Disse tømmes etter hver sesong, og klubben får noen kroner tilbake, i form av pant.

– Vet ikke hvor mye vi hadde i år. Men normalt får vi inn mellom tre og fem tusen. Det varierer fra år til år. Klubben taper jo litt på det, men det er ikke så store summer. Det verste at folk begår innbrudd, og gjør seg til kriminell, for noe så smått.

Anmeldt

Forholdet er anmeldt til politiet. I tillegg er alle nærliggende skytterlag på Fosen varslet.

– Det er ingen andre, så vidt meg bekjent, som har hatt uvelkomment besøk, sier Øye.

Monica Ravlo, ved Trøndelag politidistrikt, ville torsdag, overfor Fosna-Folket, ikke avvise at det kunne være en sammenheng mellom dette tyveriet og det tyske bobilparet som er fersket lenger nord i landet.

– Jeg tør ikke spekulere, men jeg har lest om det tyske ekteparet. Jeg jobber jo i Bodø, så jeg har fått med meg det som har skjedd der oppe. Jeg tror ikke det er de samme tyvene, for disse ble jo tatt på tirsdag.

Klubben, som ble stiftet i 1895, har mellom 100 og 120 medlemmer.

– Det er stort sett jaktskyttere. Rissa skytterlag er mer bane- og feltskyting, mens nisjen vår er jegere; jakt- og aktivitetsskyting; miniatyr og salong.

Småtterier

Klubben har forsikring, men på grunn av høy egendal og små skader, vil det ikke være fordelaktig å bruke forsikringen til å dekke sakdene.

– Det er jo bare småtterier som vi må ta på egen kappe. Bytting av hengelåser og dørsystemer som er ødelagt. Så det er jo litt kjipt. Det blir litt dugnad nå, men ingenting som er så skada at det ødelegger veldig mye. De har greid å gå inn via en skytterport, og kommet inn der, og gått ut igjen via klikklåsen.

Fredag var politiet på besøk på klubben der de gikk gjennom anlegget og sikret spor.

Har du tips i saken? Kontakt skyteleder Håvar Øye på telefon 489 93 021 eller Fosen lensmannskontor på telefon 488 66 760.