Vil ha med hele Fosen på flashmob

Lørdag arrangerer hun i samarbeid med Sommer Sammen en Flashmob-workshop i Rissa. Det starter med en workshop hvor deltakerne lærer en dans i speilsalen på Åsly.

- For alle som er gira på å danse

- Vi avslutter med å gjøre en flashmob på Norheimsenteret i Rissa sentrum. Flashmoben er for alle som er gira på å danse. Voksne, ungdom, barn så lenge de er store nok til å ta koreografi. Ingen forkunnskaper er nødvendig, jeg ønsker å få med alle, sier Halonen.

Workshopen arrangeres i samarbeid med Leksvik frivilligsentral, og er ment som et tilbud til å gjøre noe aktivt i sommer, møte nye folk og bare ha det gøy, forklarer hun.

- Målet er at workshopen skal gi en sommerfest-feeling. Vi skal spre glede, og vise at dans er for alle, forteller den unge danseren.

- Dette er en del av Sommer sammen-programmet til Leksvik, og det siste av "mine" aktiviteter i sommer. Grunnen til at det er i Rissa, er jo at vi snart blir Indre Fosen kommune, sier Bård Hindrum i Leksvik friviligsentral.

- Viktig å gjøre dans mindre skummelt

Anne har gått på dans på kulturskolen i ni år, og var med på TalentLab Fosen i tre år. Nå håper hun at lørdagens workshop og flashmob kan gjøre dans litt mindre skummelt for folk flest.

- Målet mitt er å ta en bachelor i dans, og å kunne leve som danser på fulltid. Dans er en fantastisk måte å uttrykke seg på, og er også den beste treningsformen spør du meg. For meg er det viktig å gjøre dans mindre skummelt for folk flest og jeg håper at denne workshopen kan få oss et skritt i riktig retning, sier Halonen.