Mistenkt promillesjåfør stanset av politiet

Det var torsdag kveld at hendelsen skal ha funnet sted, ifølge politiet.

- Godt samarbeid med UP

- Vi fikk inn en melding i går kveld klokken 19.20 om at det var mistanke om promillekjøring hos en person som hadde vært med ferga fra Flakk til Rørvik. I den forbindelse hadde vi et par patruljer ute, og klarte å finne både personen og bilen, etter godt samarbeid med UP, forteller lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt.

Blodprøver

Mannen skal ha ifølge politiet ha blitt observert av vitner som meldte fra til politiet.

- Sjåføren, en 35 år gammel mann ble tatt med inn for blodprøvetaking. Det var vitner som hadde observert mannen som meldte fra om hendelsen, opplyser Halvorsen.