Mødrene blir eldre

Mors gjennomsnittsalder ved fødsel har økt med nesten fem år siden 70-tallet, og i 2016 var den på 30,8 år skriver Statistisk sentralbyrå i publikasjonen «Dette er Norge 2017».

2,1 er et kritisk tall

Samtidig med at alderen ved fødsel øker, går antall barn hver norske kvinne setter til verden ned. Nå ligger fruktbarhetstallet på 1,72. For at ikke folketallet skal synke må hver kvinne føde 2,1 barn i løpet av livet. På midten av 1960-tallet lå fruktbarhetstallet på omtrent 3.

Flest utenfor ekteskap

57 prosent av alle barn fødes nå utenfor ekteskap. På 1950-tallet ble bare tre prosent av alle barn født av foreldre som ikke hadde lovet hverandre evig troskap foran en myndighetsperson. Høyest andel fødsler utenfor ekteskap finner vi i de fire nordligste fylkene samt Oppland og Hedmark. Lavest andel har Vest-Agder og Rogaland.

Navnetoppen

Alle skal hete noe, og det er lite trolig at Margido eller Gertrud er førstevalget når nurket skal få et navn.

William troner på navnetoppen blant gutter født i 2016. Deretter følger Oskar/Oscar og Matias/Mathias.

Blant jentene var Nora/Norah/Noora mest populært i 2016. På de to neste plassene kom Emma og Sara/Sarah/Zarah.

Bare 55 prosent av alle barn døpes nå i kirka.

