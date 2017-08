Løper for NM-gull

- Jeg hadde en kvalitetsøkt på banen i dag, den siste tøffe økten før mesterskapet. Kroppen kjentes bra ut i dag, sier Ørjan Kjeldsli torsdag formiddag.

Sammen med klubbkamerat Martin Føll i Stadsbygd IL, er han Fosens bidrag til junior-NM i friidrett i Harstad denne helga.

Sesongens mål

Tidligere i sommer sa Føll til Fosna-Folket at årets to mål er Ungdomsmesterskapene (UM) og junior-NM.

- Hva er den store drømmen på lang sikt?

- OL. Men det er langt opp dit, sier Føll etter en suveren seier på 800-meter for menn under 19 år i Veidekkelekene på Lillehammer i slutten av juni.

To dager før mesterskapets start sier Ørjan Kjeldsli at junior-NM er målet, selv om han i forrige uke kvalifiserte seg til senior-NM.

- I senior-NM handler det meste om å delta og å føle på nivået og få erfaring fra hvordan det er å løpe sammen med seniorene. Det er nå i junior-NM målet er å hevde seg, sier han.

Livs beste form

I mesterskapet løper Føll både 400 og 800 meter i sin aldersklasse. Kjeldsli løper 5000m for menn under 23 år.

Begge utøverne har satt personlige rekorder på sine distanser i år. Føll har løpt 400 meter på 51:42 og 800 meter på 1.59:73.

Kjeldsli har forbedret sin egen klubbrekord på 5000 meter betraktelig i år. Nå står persen på 14.32:07.

- Jeg er i bedre form enn noen gang før. Det kan bli tøft å sette personlig rekord i mesterskap fordi det kan bli taktisk løp. For min del vil det være mest gunstig med et jevnt og bra tempo fra start, sier han.

Følger hverandre

Selv om en mellomdistanseløper og en langdistanseløper har en annen inngang og trening inn mot mesterskap, sier Kjeldsli at han og Føll nok vil treffes i løpet av mesterskapet i Harstad.

- Det er en styrke å ha en klubbkamerat med i samme mesterskap. Vi kommer nok til å følge hverandres løp ivrig. Det blir veldig spennende å se hvordan Martin gjør det.

Jevnt

De beste i landet er selvfølgelig på plass til start for å kjempe om NM-medaljer.

- Jeg har sett på tidene til de som stiller til start på 5000 meteren. Det er to løpere som opprinnelig er fra Eritrea som har løpt veldig fort, med personlige rekorder på under 14 minutter. Det er flere av oss som har personlige rekorder mellom 14.20 og 14.40. Det ligger an til å bli et jevnt løp. Det kan være sjans på medalje. Målet er å være blant de fem raskeste i mål, sier Kjeldsli.