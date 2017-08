Forsinket åpning av fylkesveg 715

Vegarbeidet vil bli inntil et døgn forsinket, så foreløpig åpningstidspunkt er kl. 6 tirsdag morgen 15. august. Dersom det er mulig å åpne vegen tidligere, vil den bli åpnet. Følg med på vegmeldingene på vegvesen.no/trafikk.

Vegen er stengt mens mannskapet til entreprenøren BMO skifter ut Klavafyllinga som kollapset i fjor vår. Den midlertidige brua skal fjernes og byttes ut med en permanent brukonstruksjon. De ferdige betongelementene til kulverten veier 700 tonn og er på vei til Bessaker sjøveien fra Bergen. Uvær vil forsinke ankomsten, og derfor må mannskapet også bruke mandagen til anleggsarbeid.

Omkjøring er via fv. 55 Malm. Omkjøring for kjøretøy over åtte tonn blir via fv. 720 Olsøya:

- Vi beklager belastningen den lange omkjøringen får for lokalbefolkningen og andre trafikanter, og vil åpne vegen for trafikk igjen så raskt som mulig, sier byggeleder Andreas Enger i Statens vegvesen.