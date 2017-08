frontpage / Nyheter Vil at eldre skal få tettere oppfølging i kommunene

Vil at eldre skal få tettere oppfølging i kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet ser for seg å prøve ut oppfølgingsteam i noen kommuner etter at Helsedirektoratet i løpet av året har ferdigstilt sin veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.