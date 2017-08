Kokepåbudet opphevet

Etter at det i forrige uke ble påvist e-colibakterier og koliforme bakterier i en prøve tatt ved Rissa vannverk, ble det innført kokepåbud. For at vannet skal kunne "friskmeldes" må det to rene prøver til. Den første innsendte prøven viste at vannet var rent, en kokepåbudet bleikke opphevet.

- Det er krav om to rene prøver innen påbudet kan oppheves. Nå har vi ei helg forestående, så vi vil ikke få svar på prøve nummer to før tidligst på mandag. Hvis den er ren, kan påbudet oppheves fra og med tirsdag, sa styreleder i Rissa vannverk Jens Fætten til Fosna-Folket i forrige uke.

Nå har svaret på prøve nummer to kommet, og vannet er trygt å drikke, melder Rissa kommune tirsdag formiddag.