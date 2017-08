Signeringen skjedde lørdag 5. august under Trøndersk Matfestival.

- Riktig og viktig

– Vi har fire ulike foretak som alle sammen jobber med det matmanifestet står for, sier Bjørn Erik Vangen. – Det er derfor riktig og viktig for oss å signere, så vi tar det med oss også i arbeidet framover.

De to har i løpet av de siste to årene startet FosenKjøtt for å foredle kjøttprodukter, deretter Fosenmat for å selge produktene videre, så Smørehallen som er en butikk og til sist nå spiseriet Flo & Fjæra.

– Det er ikke ofte vi har aktører som disse to, som gjennom det de gjør jobber med alle åtte punktene i Matmanifestet, sier Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Formidler ekte matglede

– Det står stor respekt for hva de har fått til på kort tid, og de formidler ekte matglede og kunnskap om mat til mange. Spesielt har de et engasjement for barn og unge som gir ringvirkninger. Gjennom “Idrettsmat for alle” bidrar de også til at det blir ren mat å finne på idrettsarenaer, sier Rustad.

FosenKjøtt har utviklet den såkalte “Turbo-pølsa”, som er laget for å selges på idrettsarrangement med mindre fett enn vanlige pølser.

– Vi er stolte over å ha folk som dem med oss, og gleder oss til hva de finner på i fortsettelsen, sier Rustad. – De er alltid på farta, og det er helt sikkert at det kommer flere gode ideer og mye god mat fra Fosen!