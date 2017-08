- Det var bemerkelsesverdig fin kjøring, helt utrolig, sier Øystein Braseth etter fartsmålingene.

Forenklede forelegg

Det har i den siste tida blitt beslaglagt mange førerkort på Fosen, men etter en tre timer lang kontroll tirsdag ble det «bare» skrevet ut seks forenklede forelegg for hastigheter på mellom 71 kilometer i timen og 78 kilometer i timen.

Et resultat UP liker godt.

- Det er veldig uvant, nesten så jeg ikke tror øynene mine, men man må bare forstå at det er riktig, sier Braseth.

- Utopi

Selv om han er fornøyd med resultatet, tror Braseth ikke at de gode resultatene vedvarer

- Nei, det er en utopi å tro at det skal bli sånn, jeg kjenner til det litt for godt. På tre timer så ble det seks forenklede forelegg for hastigheter mellom 71 og 78 i 60-sonen, det må jeg si er fryktelig bra, sier Braseth.