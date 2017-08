Nærkontakt med nysgjerrige oterunger

Bernt B. Lein forteller at han søndag var ute i Grandefjæra for å se etter gås da han fikk øye på to oterunger som kom løpende mot ham.

- Hoppende glade

- Det var en artig opplevelse. Jeg var ute med kikkerten for å se etter gås, så oppdaget jeg at de kom løpende fra sjøen. De så hoppende glade ut, og jeg ble litt usikker på om jeg skulle springe eller stå i ro, forteller Lein.

Selv om oterungene først virket uredde, så ble de mer usikre når de kom nærmere.

- De stoppet en halvmeter unna skoene mine, og da skjønte de at dette var feil. De begynte å frese og knurre, forteller Lein.

I fjor hadde Bernt også samme opplevelse på samme sted, men da var otermor ikke langt unna.

Nysgjerrige

- Da fikk jeg ikke filma, jeg trodde jeg fikk dem på film men det viste seg at kameraet ikke var slått på. Den gangen var jeg litt skjelven, men nå var jeg rolig. Disse var ikke store, jeg så etter mora men ingen voksne dyr var å se, forteller Lein.

Han anslår at han hadde selskap av de nysgjerrige krabatene i fem-sju minutter.

- Da sprang de ned mot sjøen igjen. Det er visst ganske stor dødelighet på otere, det kan jo være at mora har gått i et garn eller noe, hun var ikke å se, forklarer Lein.

- Må være ute i fjæra for å få slike opplevelser

Bernt forteller at selv om han til vanlig ser mye oter og har god utsikt over fjæra og dyrelivet i havet fra godstolen heime i stua, er dette likevel ikke hverdagskost.

- Man må jo være ute i fjæra for å få slike opplevelser som dette, det nytter ikke å sitte inne i godstolen. Det var en artig opplevelse, sier Lein.