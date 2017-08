Nå stenges fylkesvegen i ei uke

Den midlertidige brua skal fjernes og byttes ut med permanent brukonstruksjon, og vegen blir dermed helt stengt, opplyser Statens vegvesen.

Omkjøring

Omkjøring blir via Malm.

- Fv. 715 ved Øvre Vikvatnet blir helt stengt fra 8. august til 14. august. Omkjøring blir via Fv. 55 Malm. Omkjøring for kjøretøy over åtte tonn blir via fv. 720 Olsøya, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi har vært i et byggemøte nå i dag, (mandag, journ.anm) og slik tidsplanen ser ut nå så vil det bli oppstart tirsdag klokka 18.00. Arbeidet vil da holde på frem til søndag kveld og veien vil være permanent stengt, opplyser Mats-Andre Lied i Statens vegvesen.

Statens vegvesen beklager belastningen den lange omkjøringen får for lokalbefolkningen og andre trafikanter. For at anleggsarbeidet skal bli så kort som mulig er det valgt en prefabrikkert betongkonstruksjon. Vegvesenet vil samarbeide tett med entreprenøren for at veien skal åpnes så tidlig som mulig.

Fjerner kollapset kulvert

- Tirsdag skal den midlertidige brua demonteres, så må vi få fjerna kulverten som kollapset på onsdag og torsdag. Fredag morgen kommer brua til Bessaker, og den vil da transporteres i elementer. Det blir en liten fase nå hvor det vil bli utfordringer med fremkommelighet. Det er sjelden det passer med veistenging, men det blir bedre fremkommelighet etter hvert, forteller Lied.

Det vil bli mulig å passere over brustedet til fots ved fastsatte tider. Følgende tider er satt opp, men det tas forbehold om endringer på disse:



kl. 05.00 – 05.15

kl. 07.00 – 07.15

kl. 15.00 – 15.15

kl. 19.00 – 19.15

kl. 21.00 – 21.15



Dette gjelder over brustedet. Veien er stengt for biltrafikk cirka tre kilometer sør for brua og cirka én kilometer nord for brua. Statens vegvesen vil merke opp sted hvor de som ønsker å passere kan vente fram til åpning over anleggsstedet.



Beredskap

Det er avklart med ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag at ambulanseressursen i Åfjord kan håndtere ambulanseoppdrag sør for anleggsområdet/sperringen. Brann og redning utføres av FBRT som vanlig. Ambulansetjenesten blir som vanlig. Brannvesenet Midt IKS med brannmannskaper fra Osen ivaretar brann- og redningstjenesten. Hjemmesykepleietjenesten vil også bli ivaretatt som tidligere med forbehold om endrede klokkeslett for besøk til brukerne.