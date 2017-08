Løpsk hund skambet katt

Det var lørdag ettermiddag at Yngve Gomo, som bor i Rissa, opplevde at en løpsk jakthund gikk til angrep på den 12 år gamle katten hans.

Katta forsvant

- Jeg hørte slik leven, og da jeg sprang ut slapp hunden katta og stakk av. Katta forsvant halt og blodig. Jeg har leita etter den, men ennå har jeg ikke funnet den, forteller Yngve Gomo mandag formiddag.

Han forteller at han ikke er ute etter å henge ut folk, men han ønsker å minne folk som har hund, og da spesielt jakthund, om at de passer på hunden sin.

Hundeeieren er lei seg

- Jeg har snakket med hundeieren, og han er svært lei seg for det som skjedde, sier Gomo.

Han har fortsatt et håp om at katta kommer til rette.

- Det er ikke uvanlig at katter som er skadet gjemmer seg bort ei stund, så jeg har et håp om at den kommer heim igjen, sier katteieren i Rissa.

