Fritidsbåt med mannskap ble berget

Meldingen ble sendt ut klokka 16.32.

"Det er to personer om bord i båten, som driver sakte vestover", sto å lese i Twitter-meldingen.

Redningsselskapets RS Rescue Horn Flyer ble sendt ut for å assistere.

Like etter klokka 19.00, får Fosna-Folket opplyst fra RS Rescue Horn Flyer om at de er på plass, og at alt står bra til med de to ombord i fritidsbåten.