Gjestene strømmer på

- I Juli er det bare fire netter vi ikke har hatt gjester. Juni var også en bra måned, forteller Evald Peter Nilsen på Moengen i Leksvik.

Fire senger

På Fosen er det om lag 35 overnattingssteder som tilbyr sine tjenester gjennom Airbnb. Det kan være alt fra et rom til et helt hus med mange senger. Nilsen har et stabbur med plass til fire overnattingsgjester som han leier ut.

- For fire år siden leste jeg en artikkel i Dine penger om en Oslo-mann som flyttet ut i garasjen om sommeren og leide ut huset til turister via Airbnb. Han tjente visst 150 000 kroner på det. For to år siden begynte vi å leie ut stabburet vårt, forteller han.

Nettbasert

Alt skjer via nettet, og det er på den måten gjestene som kommer fra hele verden finner fram til Leksvik og Moengen. Booking og betaling skjer over nettet.

- Airbnb ordner alt. Bookingene er ikke gjort før gjestene har betalt. Airbnb tar noen prosenter av beløpet. Jeg synes det er et veldig greit system, sier Nilsen.

Flest utlendinger

Majoriteten av gjestene hos familien Nilsen kommer fra utlandet.

- I november det første året vi hadde utleie kom det et par fra Australia som var på bryllupsreise. Det overrasket oss at de valgte å komme hit. Men folk har så forskjellige grunner til at de velger å komme hit. Noen sier de kom hit fordi de fant oss på nettet og at det så fint ut. Noen kommer fordi de vil ha noen dager bort fra stresset i en by. Vi har naturen rundt oss, og både elg og rådyr kommer ganske nær. Mange utlendinger blir helt over seg av begeistring når de får se dyrene, sier Nilsen som sammen med kona Aud tove og datteren Juni Sofie sørger for at gjestene trives på Moengen.

Får invitasjoner

Han og familien har kontakt med flere av dem som har vært gjester på Moengen, og de har stående invitasjoner til både California og andre steder i verden.

Nilsen ønsker helst at gjestene blir noen dager. Dess lengere de blir dess mindre arbeid blir det med rengjøring. Noe blir bare ei natt eller to, mens andre tilbringer ei uke i stabburet hos Nilsen.

Nøkkelen til suksess

Noe av grunnen til at familien Nilsen opplever suksess med utleievirksomheten er kontakten mellom vertskap og gjester.

- Det nytter ikke bare å fortelle dem hvor nøkkelen ligger og så trekke seg tilbake. Mange, og særlig utlendinger, ønsker sosial kontakt. Men vi må føle oss fram. Det er forskjell på hvor mye kontakt de ønsker, forteller Nilsen.

På tunet i Moengen går både høner og ender fritt. Det er noe særlig de yngste gjestene setter pris på.

- Vi hadde besøk av en nederlandsk familie, og gutten på sju år gråt da de reiste fordi han syntes det var så leit å reise fra alle endene og hønene, smiler Nilsen.

«Super host»

Nilsen er en såkalt «Super host». Det er det ikke alle Airbnb-utleiere som er.

- For at vi skal kunne kalle oss «Super host» krever Airbnb at vi må ha besøk, og at vi må få gode tilbakemeldinger fra de besøkende. Og det har vi, sier Nilsen.

Fin plass, trivelig vertskap er en av de 51 tilbakemeldingene familien Nilsen har fått.

