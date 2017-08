Savner treningskamerater

Den talentfulle leksværingen er førsteårssenior og er litt spent på hvordan det blir å konkurrere mot de aller beste skiløperne i Norge til vinteren.

- Det kjennes greit ut nå

- Jeg har aldri hatt en vår og sommer hvor jeg har vært i så dårlig form som i år. Men jeg er ikke bekymret. Det kjennes greit ut nå, og det går bra, sier Julie Victoria Berg når Fosna-Folket avbryter henne i ei rulleskiøkt langs fylkesvegen sør for Leksvik sentrum.

Alene

Noen andre rulleskiløpere er ikke å se langs vegen, og det er en situasjon hun er vant med.

- Jeg trener stor sett alene, bortsett fra søndagsturene hvor pappa og noen andre er med. Men sånn som i dag hvor jeg trener hurtighet hadde det vært greit og hatt noen å trene sammen med, sier hun.

Nå trener hun 12 timer i uka de rolige ukene og rundt 20 timer i de intense ukene.

- Jeg har mye å gå på når det gjelder treningsmengde i forhold til dem som mest, men jeg føler dette er bra, sier Leksvik-løperen.

Kretslaget

Hun er med på kretslaget i langrenn, og da blir det en del treningssamlinger sammen med andre løpere.

- I slutten av juni var vi på Sognefjellet. Det var fint å få gå litt på snø også. Neste gang det blir trening på snø blir sannsynligvis i november. Om et par uker skal jeg på barmarkssamling med kretslaget. Vi får gjort mye bra på barmark også, smiler hun.

Vil plukke poeng

Selv om det fortsatt er noen måneder før startskuddet smeller for åpningsrennet for de beste skiløperne i Norge har Julie Victoria satt seg mål for vinteren.

- Dette blir min første sesong som senior, så jeg må bruke litt tid på å kjenne på nivået. Men jeg har lyst til å plukke poeng i Norgescupen og å gjøre det godt i NM. Og så har jeg lyst til å stabilisere meg blant de 15-20 beste løperne i Norge. Jeg tror dette blir et bra læringsår for meg, sier hun før hun staker seg videre på dagens treningsøkt langs fylkesveg 755.

Til Meråker

Til høsten flytter hun til Meråker hvor hun skal gå i gang med grunnfag i idrettsfag. Det er et årsstudium over to år som er tilpasset toppidrettsutøvere.

LES OGSÅ: Solid 4. plass for Julie Victoria