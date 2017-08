Minst sjanse for å treffe folk

Hvis du har behov for å rope i skogen uten å få svar, eller du trenger et sted hvor du i fred og ro kan sole deg i Adams eller Evas drakt er det mest sannsynlig Åfjord er stedet for deg.

God plass

Åfjord er den kommunen blant Fosen-kommunene som har færrest innbygger per kvadratkilometer. Hver åfjording har en halv kvadratkilometer å boltre seg på. Folk i Osen og Roan har nesten like god plass som åfjordingene. I disse to kommunene er det tre innbyggere per kvadratkilometer, viser tall fra Kostra.

Noe trangere

Noe trangere om plassen er det i Leksvik og Rissa hvor henholdsvis ni og 11 personer må dele på hver kvadratkilometer. I Bjugn må 13 innbyggere dele på hver kvadratkilometer.

35 ganger tettere enn Åfjord

Aller tettest befolket er Ørland kommune, som også huser en by innenfor kommunegrensene. Dersom alle ørlendingene sprer seg jevnt utover hele kommunens areal må 71 personer finne seg i å dele på hver kvadratkilometer.

Til sammenligning har Trondheim en befolkningstetthet på 582 personer per kvadratkilometer.

LES OGSÅ: Så mange fosninger var vi i 1964